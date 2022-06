Otávio revisitou o Internacional e ofereceu camisola da seleção portuguesa

Em tempo de férias, Otávio voltou ao Brasil e visitou o clube onde foi formado, o Internacional, e levou como prenda uma camisola da seleção nacional.

O médio do FC Porto, de 27 anos, esteve nas bancadas do Estádio Beira-Rio para assistir ao Internacional-Botafogo, que resultou numa vitória da equipa de Luís Castro, e reencontrou o presidente do clube de Porto Alegre.

O dirigente ofereceu uma camisola do clube a Otávio, que retribuiu com uma camisola da seleção nacional portuguesa.

Otávio chegou ao Internacional em 2010, nos sub-17, e estreou-se na equipa principal em 2012. Depois de uma temporada e meia no clube, transferiu-se para o FC Porto, onde joga desde 2014.

O médio soma 237 jogos com a camisola do FC Porto e acaba de se sagrar campeão nacional pela terceira vez na carreira. Esta época, estreou-se na seleção principal e leva já dois golos em sete internacionalizações.