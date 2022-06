Manchester United ofereceu 65 milhões por Evanilson, Porto recusou

O FC Porto terá recusado uma proposta de 65 milhões de euros por Evanilson do Manchester United, segundo o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, os "red devils" fizeram uma abordagem oficial de 60 milhões de euros, que chegaria aos 65 mediante objetivos. No entanto, o Porto vê Evanilson como fundamental no projeto atual e consideram que o jogador poderá valer mais no futuro.

Evanilson chamou à atenção esta temporada depois de ter assumido a titularidade na sua segunda época no FC Porto.

O ponta de lança de 22 anos tem contrato por mais três temporadas, até 2025, e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Evanilson custou 8,8 milhões de euros por 80% do seu passe.

O FC Porto está na iminência de confirmar as duas primeiras vendas neste mercado de transferências: Vitinha, para o Paris Saint-Germain, e Fábio Vieira, para o Arsenal.