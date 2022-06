Fábio Vieira confirma Arsenal. "Era importante para todas as partes"

Fábio Vieira aceitou deixar o FC Porto para rumar ao Arsenal por acreditar que é uma transferência que beneficia todos os envolvidos.

Em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "Mirror", este sábado, o médio português, de 22 anos, explica como se processou o negócio com os ingleses, com intervenção fulcral do seu empresário, Jorge Mendes.

"O meu agente trabalhou nas negociações entre os dois clubes e eu aceitei esta transferência porque era importante para todas as partes. Sempre vi a Premier League na televisão", conta o criativo.

A transferência foi confirmada na sexta-feira pelo FC Porto. Em comunicado à CMVM, o clube português informou ter chegado a um "princípio de acordo" para a venda de Fábio Vieira ao Arsenal, por 35 milhões de euros, mais cinco milhões dependentes de objetivos.

O preço não afeta Fábio Vieira, que garante muito empenho: "Jogar na Premier League não será fácil e só prometo trabalho, trabalho, trabalho."