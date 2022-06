Diogo Costa eleito o melhor guarda-redes da Liga

Diogo Costa, um dos pilares da caminhada do FC Porto rumo à conquista do título nacional, foi eleito o guarda-redes do ano, anunciou este sábado a Liga Portugal.



O jovem guardião foi o mais votado entre todos os treinadores principais e capitães de equipa do campeonato.

Diogo Costa “foi titular em 33 dos 34 jogos da época, tendo falhado apenas o último encontro do campeonato, com o título já assegurado”, assinala a Liga Portugal, em comunicado.