Venda de Fábio Vieira ao Arsenal é "péssimo negócio" para o FC Porto

Nuno Lobo, que foi candidato nas últimas eleições à presidência do FC Porto, considera que a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal, pelos valores envolvidos, é "um péssimo negócio".

Fábio Vieira deixa o Dragão por 35 milhões de euros, mais cinco milhões em objetivos. Em entrevista a Bola Branca, Nuno Lobo classifica a venda do médio, de 22 anos, como "inacreditável" e assinala que "é a prova do que tem sido a gerência destes últimos anos da estrutura" do Porto.

"É um dos melhores jogadores do FC Porto e sair por aqueles valores é um péssimo negócio. Estamos a falar de uma das joias do FC Porto, de um dos jogadores que vieram da nossa formação, o ADN do FC Porto. E pelos vistos já o perdemos. É mais um negócio que eu não entendo", critica.



Outra pérola da formação - e, ao contrário de Fábio Vieira, titular na equipa de Sérgio Conceição - que pode estar na calha para sair é Vitinha.

Pinto da Costa revelou que recusou uma proposta "considerável" e que só deixa o internacional português sair pelo valor da cláusula de rescisão, de 40 milhões de euros, mas Nuno Lobo pede a renovação.

"Estamos a falar em valores ridículos para jogadores que representam e são o FC Porto. É a nossa formação e estamos a deixá-los sair por valores inacreditáveis. Essa renovação já devia ter sido feita", frisa.