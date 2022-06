Pinto da Costa "enche muito a boca" com cláusulas de rescisão, mas depois vende abaixo

Receios por Sérgio Conceição



Vitinha e Fábio Vieira, ambos de 22 anos de idade, jogadores formados no FC Porto, foram campeões europeus na UEFA Youth League em 2019 e duas das figuras que esta época mais contribuíram para a dobradinha, materializada com as conquistas do campeonato e da Taça de Portugal.

Fábio Vieira está de saída. O mesmo deverá suceder com Vitinha. O que dirá o treinador Sérgio Conceição, que tanto fez para devolver ao FC Porto o estatuto de clube que nasceu para vencer?

“Imagino que neste momento o Sérgio Conceição esteja bastante irritado” admite José Fernando Rio, fazendo notar que o técnico portista “tem tornado público que nunca trabalhou nas condições ideais".

"Também tornou público que, agora que o Porto está fora da alçada da UEFA, poderia investir mais na competitividade da equipa; começa a ver os principais jogadores saírem. Temo que isto possa ter algum peso na sua vontade de permanecer ou de sair do clube”, considera.