FC Porto. Vitinha perto de reforçar PSG

O médio Vitinha deixa o FC Porto e vai ser jogador do PSG. Faltam pormenores para oficializar o negócio.

De acordo com a imprensa internacional, o clube francês aceitou pagar os 40 milhões de euros fixados na cláusula de rescisão do internacional do FC Porto.

O campeão francês também já terá acordo com o jogador de 22 anos.

Nos próximos dias, Vitinha deve assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

A operação, conduzida pelo empresário Jorge Mendes, estará concluída e falta apenas acertar a forma de pagamento do valor total da cláusula.

O internacional português realizou, esta época, 47 jogos, marcou quatro golos e fez quatro assistências pelo FC Porto.