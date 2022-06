FC Porto confirma princípio de acordo com o Arsenal por Fábio Vieira

O FC Porto confirma, esta sexta-feira, ter chegado a um "princípio de acordo" para a venda de Fábio Vieira ao Arsenal.

Em comunicado à CMVM, o clube portista informa que receberá 35 milhões de euros pelo médio português, de 22 anos, mais cinco milhões "dependentes da concretização de objetivos desportivos".

"Mais se informa que o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias", lê-se na nota oficial.



Formado no FC Porto, Fábio Vieira venceu a Youth League nos sub-19 em 2018/19 e estreou-se na equipa principal na época seguinte. A temporada que agora termina foi de afirmação: fez 39 jogos, com registo de sete golos e 16 assistências, com que ajudou o FC Porto a sagrar-se campeão.

Fábio Vieira deixa o Dragão com três títulos conquistados pela equipa principal: dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

Internacional português de sub-21, Fábio Vieira foi eleito o melhor jogador do Europeu da categoria em 2021 e, na qualificação para a próxima edição, leva já sete golos e três assistências em oito jogos.