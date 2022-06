Tulipa concorda com Pinto da Costa. Saída de Vitinha, "só se aparecer alguém com a cláusula"

Pinto da Costa assegurou que Vitinha só deixará o Dragão se for batida a cláusula de rescisão de 40 milhões, ponto de vista corroborada por Tulipa, antigo treinador na formação do médio azul e branca.

Vitinha esteve há duas temporadas atrás no Wolverhampton, por empréstimo, mas mesmo orientado por Nuno Espírito Santo, não se conseguiu revelar no emblema inglês. Tulipa entende que um eventual regresso a Inglaterra "não vai assustar" o médio de 22 anos. Até porque, voltar á casa de partida, ao Dragão, e sob o comando de Sérgio Conceição mostrou "uma evolução crescente" que o consolidou como peça importante na conquista do campeonato e da Taça de Portugal. Acresce a esta temporada de afirmação no clube, a chamada à seleção A de Portugal.

O internacional português soma 3 presenças de quinas ao peito e espreita presença no mundial do Qatar, que se realizará entre Novembro e Dezembro deste ano.

Vitor Machado Ferreira, de seu nome, é natural de Santo Tirso, fez a sua formação no FC Porto e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.