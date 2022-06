Prima de Fábio Vieira "vê com agrado" mudança para o Arsenal

A treinadora da equipa feminina do Lourosa, Mara Vieira, prima de Fábio Vieira, "vê com agrado" a mudança do médio do FC Porto para o Arsenal.

Segundo avança o Record, esta quinta-feira, o médio criativo vai assinar um contrato por cinco épocas com o clube da Premier League, num negócio que ficará abaixo da sua cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

À Renascença, a familiar do atleta diz que Fábio Vieira "vai ter um grande desafio pela frente", já que a liga inglesa "é muito competitiva", mas acredita no sucesso do jogador.

E Mara Vieira não esconde o orgulho pelo sucesso de Fábio ao serviço dos azuis e brancos.

"Os números falam por si. Evoluiu na posição que é melhor para ele", conta.