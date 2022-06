Sérgio Conceição: "Fomos a melhor equipa, a que mais soube adaptar a cada jogo"

A época terminou há cerca de três semanas, mas ainda é tempo de balanço para Sérgio Conceição, que acredita que o FC Porto "foi a melhor equipa".

Os dragões conquistaram a "dobradinha" com o campeonato e a Taça de Portugal e o técnico reuniu uma compilação de golos da temporada e elogiou a equipa e os jogadores.

"Uma temporada muito forte da nossa equipa. Jogadores em crescimento, equipa em evolução. Soubemos sofrer, jogar na profundidade, pausar o jogo, acelerar. Marcamos golos, muitos e variados. Fomos a melhor equipa, a que mais soube adaptar a cada jogo, a cada contexto", pode ler-se, nas redes sociais.

Sérgio Conceição está há cinco épocas no FC Porto, período no qual venceu três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

O treinador de 47 anos tem sido associado ao Paris Saint-Germain. Esta terça-feira, o presidente Pinto da Costa reagiu com ironia aos rumores. "Ontem [terça-feira] até recebi uma chamada dele [Sérgio Conceição] e, pelo vento que estava no microfone, dava-me a ideia de que ele estava a falar da Torre Eiffel", gracejou o presidente do FC Porto.

Conceição tem contrato com o clube por mais duas épocas, até 2024.