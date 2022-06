Pinto da Costa ironiza com possível saída de Sérgio Conceição para o PSG

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ironiza com os rumores da saída de Sérgio Conceição para o Paris Saint-Germain.

Em conferência de imprensa de apresentação do novo patrocínio das camisolas, Pinto da Costa respondeu com humor quando confrontado com as notícias que associam o treinador aos campeões franceses.

"Ontem [terça-feira] até recebi uma chamada dele [Sérgio Conceição] e, pelo vento que estava no microfone, dava-me a ideia de que ele estava a falar da Torre Eiffel", gracejou o presidente do FC Porto.



Há cinco épocas no Dragão, Sérgio Conceição tem contrato até 2024. Venceu três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.