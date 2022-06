Pinto da Costa e o caso da garagem. "A montanha pariu um rato"

O presidente do FC Porto dá por encerrado o caso da garagem do Estádio do Dragão, que considera ter valido mais pelo alarido que pela substância.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol absolveu Sérgio Conceição das queixas apresentadas após o FC Porto-Sporting pelo presidente leonino, Frederico Varandas. Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, a propósito da apresentação do novo patrocínio das camisolas do FC Porto, Pinto da Costa ironizou com o tema.



"Não merece qualquer comentário. Foi muito falado, deu para muitos programas televisivos e muitos alertas e, no fim, a montanha pariu um rato. Dizia-se que o Sérgio Conceição tinha feito e dito, e ficou provado que aquilo que se passou foi o que foi traduzido no relatório do Conselho de Disciplina. O nosso administrador Vítor Baía assumiu que insultou o outro cavalheiro e o Rui Cerqueira, por ser reincidente, teve uma pena maior. Para nós o assunto está encerrado", frisou o líder portista.

Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD, foi suspenso por 25 dias. O diretor de comunicação Rui Cerqueira foi castigado com 115 dias.