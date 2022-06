FC Porto recusou proposta "considerável" por Vitinha

O FC Porto recusou uma proposta de "valor considerável" por Vitinha, segundo revelou o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em declarações aos jornalistas, a propósito da apresentação do novo patrocínio das camisolas, Pinto da Costa assumiu que, se alguém bater a cláusula de rescisão de um dos jogadores, não haverá nada a fazer.

Por Vitinha já houve oferta, mas não chegou aos 40 milhões de euros estipulados no contrato do médio internacional português, de 22 anos.

"Já tivemos propostas altas, mas não chegavam à cláusula de rescisão, por isso não aceitámos. Se alguém depositar a cláusula de rescisão não podemos fazer nada, temos é de partir para a substituição. Houve um valor considerável pelo Vitinha que nós não aceitámos e remetemos para a cláusula de rescisão. (...) Se vierem com dinheiro abaixo do valor da cláusula de rescisão, o Vitinha não sai", declarou Pinto da Costa.

Novamente questionado sobre o assunto, o presidente do FC Porto referiu que "a proposta era alta, mas abaixo do valor da cláusula de rescisão".

Vitinha tem sido apontado a clubes da Premier League, conhecidos pelo poderio financeiro. André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, referiu, na terça-feira, que é difícil aos clubes portugueses resistir a propostas dos ingleses, cujo poder de compra é muito superior.

Pinto da Costa aproveitou para mandar uma "bicada" Villas-Boas, que no verão de 2011 deixou o FC Porto, precisamente, por Inglaterra.

"Ninguém melhor do que o André Villas-Boas para fazer afirmação, porque foi o dinheiro do futebol inglês que o tirou, a oito dias de começar o pré-época, quando já estava tudo preparado, da sua cadeira de sonho. Eles têm um poder económico [superior], a começar pela questão dos impostos, que cria logo uma desigualdade extrema", referiu.



Por outro lado, Pinto da Costa negou abordagens por três jogadores que também têm sido associados à saída: "Não há nenhum contacto de nenhum clube em relação a Diogo Costa, Taremi e Toni [Martínez]."

Com ironia, comentou que mais do que preocupado com as saídas está com as entradas, porque, "pela imprensa, o FC Porto já não tem equipa".

Pinto da Costa também foi instado a comentar os rumores que associam o Sérgio Conceição ao PSG. Mais uma vez, respondeu com humor.

"Ontem [terça-feira] até recebi uma chamada dele [Sérgio Conceição] e, pelo vento que estava no microfone, dava-me a ideia de que ele estava a falar da Torre Eiffel", gracejou o presidente do FC Porto.

Há cinco épocas no Dragão, Sérgio Conceição tem contrato até 2024.

Em relação à parceria com a Betano, para os próximos quatro anos, Pinto da Costa expressou o desejo de que "sejam muitos mais".