Vitinha perto da saída do FC Porto por 40 milhões de euros

Vitinha poderá estar perto da saída do FC Porto. O jornal "Record" garante que um clube da Premier League vai exercer cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

De acordo com a publicação, Vitinha estará mesmo de saída para Inglaterra, com o Manchester United a ser um dos candidatos à contratação do internacional português.

O médio, de 22 anos, foi uma das grandes figuras do título dos dragões, com quatro golos e quatro assistências em 47 jogos disputados esta temporada.

Vitinha tem mais dois anos de contrato e uma cláusula relativamente baixa, comparativamente a outros jogadores, uma vez que o atual contrato foi assinado em 2024, depois da conquista da Youth League.

O médio esteve cedido ao Wolverhampton na época passada, clube que não acionou a cláusula de compra. Depois de uma temporada de afirmação no Porto, Vitinha poderá ser a primeira grande venda dos dragões este verão.

As boas exibições já tornaram Vitinha internacional português, com três jogos disputados pela seleção nacional.