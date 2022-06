Caso da garagem. Sérgio Conceição absolvido

O treinador Sérgio Conceição foi absolvido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes ocorridos na garagem do Dragão após o FC Porto - Sporting.

A queixa foi apresentada por Frederico Varandas, presidente dos leões.

Segundo o relatório, o técnico dos dragões foi absolvido porque “a prova produzida, se permite confirmar a presença do treinador da SAD visitada em local próximo do Presidente da SAD participante, não permite uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas”.

Já o vice-presidente dos azuis e brancos Vítor Baia foi suspenso por 25 dias. Por sua vez, o diretor de comunicação Rui Cerqueira é castigado com 115 dias.

O FC Porto é condenado a pagar 16.300 euros.

[em atualização]