João Henriques sobre Lincoln: "Devem andar todos a dormir"

“Já disse em jeito de brincadeira, que devia estar toda a gente a dormir, deixando um jogador da qualidade do Lincoln sem o adquirir”. É com estas palavras que o treinador João Henriques sintetiza o que pensa de Lincoln, médio ofensivo brasileiro, com quem trabalhou no Santa Clara, na época 2019/2020.

Lincoln é notícia, esta segunda-feira, no jornal "O Jogo". O diário informa que o FC Porto poderá avançar para a contratação do brasileiro, dependendo das saídas do atual plantel.

Numa entrevista a Bola Branca, João Henriques faz notar que “o Sérgio tem muito bem vincadas as suas ideias do que deve ser o FC Porto; era mais um jogador que encaixava na perfeição, para a versatilidade que o Porto tem apresentado nos últimos tempos, tanto no 4x4x2 como no 4x3x3. É um jogador que pode oferecer várias soluções, tem qualidade para isso e, como indica a sua personalidade, tem capacidade para se integrar numa equipa com a exigência do FC Porto”.

Único nas bolas paradas, versátil e ambicioso

Entre as caraterísticas de Lincoln que mais encantam João Henriques está a sua capacidade para executar livres e pontapés de canto.

“É o melhor jogador da Liga portuguesa na bola parada. Tem um pé esquerdo fantástico e é uma bola única, muito tensa, forte e bem colocada, que beneficia as assistências e até mesmo a situação de fazer golo”, sublinha o treinador, depois de referir que o médio do Santa Clara “conhece tudo o que jogo precisa em cada um dos momentos e tem todos os argumentos técnicos que se possa exigir”. Este conjunto de qualidades permite a Lincoln desempenhar com sucesso várias missões.

“Tem um jogo entre linhas muito bom, aquele puro 10 que pode fazer a ligação entre linhas de uma forma muito boa e ainda tem a versatilidade de jogar em duas ou três posições com a mesma qualidade”, assinala João Henriques, que compara a versatilidade de Lincoln à de Otávio.

“Como nós costumamos dizer, faz de nove e meio, um segundo avançado. Pode também ser um número 8, ou um falso ala, tal como o Porto utiliza o Otávio nessa situação”, declara.

A estes dotes que o diferenciam, o médio de 23 anos alia outros argumentos que terão convencido o FC Porto como sejam a liderança dentro e fora de campo e a avidez de sucesso que Sérgio Conceição tanto aprecia.

“Tem a ambição de regressar á seleção do Brasil e isso diz tudo. Foi para isso que veio para a Europa, para chegar muito longe na sua carreira. Tem qualidade e pela sua personalidade é um líder, sem precisar de se impor; tem qualidade, a naturalidade, a sua maneira de trabalhar, de estar no balneário, fora de campo é exemplar e isso faz dele também aquilo que exige uma equipa como o FC Porto”, remata João Henriques.

Lincoln está há três épocas no Santa Clara e tem contrato até 2024. Esta temporada, o médio fez 44 jogos pelos açorianos, marcou sete golos e fez oito assistências. Formando no Grémio de Porto Alegre, o jogador foi internacional pelas seleções jovens do Brasil.