Bruno Alves põe ponto final na carreira

Bruno Alves iniciou a formação no futebol entre Varzim e FC Porto. No futebol profissional além dos azuis-e-brancos jogou no Farense, no Vitória de Guimarães, no AEK, no Zenit, no Fenerbahçe, no Cagliari, no Rangers e no Parma, último clube antes de rumar ao futebol grego.

Como profissional fez 783 jogos e 55 golos.

Na despedida na rede social Instagram, o futebolista escreveu: "Hoje comunico que termino a minha carreira de jogador futebol sendo grato por tudo e a todos clubes dirigentes ,treinadores e pessoas que estiveram envolvidos na minha vida desportiva obrigado minha familia e amigos por todo o apoio em todos os momentos . Jornada que termina mas outras oportunidades vão surgir até breve. OBRIGADO".

No Dragão, Bruno Alves ganhou fama e estatuto, e em 2010 foi transferido para o Zenit por 22 milhões de euros.

O defesa-central foi internacional A por Portugal 96 vezes e marcou por 11 vezes.