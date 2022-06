Diogo Costa associado a interesse do Newcastle

O Newcastle estará interessado na contratação de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional. De acordo com notícia publicada pelo "JN", esta quinta-feira, o clube ingês tem o jogador referenciado como um dos alvos potenciais a atacar no mercado de verão.

Diogo Costa, de 22 anos, tem contrato com o FC Porto até 2026 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Segundo informações recolhidas pelo "JN", os dragões poderiam viabilizar o negócio por uma verba a rondar os 40 milhões.

Marchesín, suplente de Diogo Costa esta temporada, tem mais um ano de contrato, mas já declarou que pretende jogar com regularidade. No caso de se consumar uma transferência de Diogo Costa, o argentino poderá voltar a ser opção inicial de Sérgio Conceição, que conta, ainda, com Cláudio Ramos e Francisco Meixedo.

O Newcastle, recentemente adquirido por um fundo de investimento saudita, será um dos clubes em grande atividade no mercado. O objetivo é reforçar o plantel para colocar o clube entre os primeiros da Premier League.