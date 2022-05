Vídeo de jogadores do FC Porto com cânticos anti-Benfica dá processo

Os jogadores do FC Porto Diogo Costa, Fábio Cardoso, Otávio Monteiro e Wilson Manafá viram instaurado um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa uma queixa do Benfica após a divulgação de um vídeo dos atletas nas redes sociais.

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, os encarnados alegam “lesão da honra, injúrias ou ofensas à reputação”.

No vídeo colocado na rede social Instagram do jogador Otávio são audíveis cânticos ofensivos.

A SAD do FC Porto está também incluída no processo disciplinar. O caso está agora a ser avaliado pela Comissão de Instrutores da Liga.