"Varandas quis desviar atenções. Pensava que era tudo autoestrada"

As contundentes criticas de Frederico Varandas, uma vez mais, a Pinto da Costa, servem para "desviar atenções sobre os inêxitos" da temporada.

A opinião é de José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto e ex-diretor executivo da Liga de Clubes. O comentário surge depois de novas declarações do presidente do Sporting em direção a Pinto da Costa, desta vez em resposta à provocação do líder azul e branco durante as conquistas mais recentes, campeonato e Taça de Portugal.

Varandas acusou Pinto da Costa de ser "um corruptor ativo" e que deveria "estar banido do dirigismo há décadas”.

Em declarações a Bola Branca, Guilherme Aguiar enquadra as declarações de Varandas: "Quer desviar atenções sobre os inêxitos", quando "pensava que era tudo autoestrada".

Esta época, o FC Porto venceu a "dobradinha", tendo conquista o título de campeão nacional e a Taça de Portugal. O Sporting, depois do título da época passada, venceu a Supertaça e a Taça da Liga.

O presidente leonino avançou sobre Pinto da Costa recordando as escutas do caso "Apito Dourado". O ex-vice dos dragões apelida como "vergonhosa e mal educada" a forma como se dirigiu ao "melhor dirigente do futebol português e provavelmente do futebol europeu ou mundial".

Guilherme Aguiar diz que Frederico Varandas sente dor por "ter sido ultrapassado", quando "se considerava ser o príncipe dos dirigentes portugueses" e após "ter feito o milagre depois do que aconteceu", recordando a invasão à Academia.

Neste sentido, o antigo dirigente sustenta que este episódio "devia envergonhar" o presidente dos leões, que adianta ainda o esquecimento do caso "cashball e outras situações negativas".