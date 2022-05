Jorge Costa: "Porto não seria o que é sem Sérgio Conceição"

O Porto não teria o mesmo sucesso com um outro treinador e os mesmos jogadores.

O antigo capitão do FC Porto, Jorge Costa, oito vezes campeão pelos portistas e vencedor da Liga dos Campeões, Taça UEFA e Taça Intercontinental pelo emblema azul e branco, em entrevista a Bola Branca, atribui a Sérgio Conceição a responsabilidade pela época do Porto, uma época de dobradinha.

"O Otávio, Pepe, Diogo Costa, Vitinha poderiam estar no mesmo plantel e no mesmo contexto, mas são uma coisa com o Sérgio e seriam completamente diferentes sem o Sérgio. O que o Sérgio fez nenhum outro treinador teria capacidade de fazer igual", começa por dizer.

O atual treinador, neste momento sem clube, diz que Sérgio Conceição é o grande responsável pela temporada do FC Porto.

"Entre todos os que foram importantes e decisivos nestas conquistas, e sei do que falo, o grande responsável é o Sérgio Conceição. Com as mesmas pessoas, o FC Porto não seria o que é sem a competência e acima de tudo a exigência do Sérgio Conceição", atira.