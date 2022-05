Pinto da Costa sonha manter os melhores para renovar conquistas do FC Porto

O sonho de Pinto da Costa passa por manter os melhores no FC Porto para que o clube possa continuar a conquistar títulos. Esta segunda-feira, na cerimónia de entrega dos troféus de campeão da I Liga e da Taça de Portugal ao museu do FC Porto, o presidente dos dragões emocionou-se num discurso em que união foi a palavra-chave.

"O meu mérito é juntar os melhores. Estou muito grato a todos. Se todos quisermos, e se estivermos unidos, como estivemos este ano, voltaremos aqui muitas mais vezes", confia.

Pinto da Costa, com Sérgio Conceição ao lado, recordou o momento em que assinou contrato com o treinador que lidera "o grupo fantástico" que o presidente sonhou ter consigo no Dragão. É sob a ideia de união e de continuidade que os troféus conquistados este ano são alocados no museu portista.