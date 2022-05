Jogadores do FC Porto mostram Taça de Portugal e taça do Campeonato aos adeptos

Os jogadores do FC Porto mostraram a Taça de Portugal e a Taça do Campeonato aos muitos adeptos que esperaram o plantel junto à garagem do estádio do Dragão.

O festejo, junto a centenas de adeptos que esperaram horas pela equipa, foi curto, especialmente devido à chuva e ao adiantado da hora.

O FC Porto mostrou as duas conquistas desta temporada, primeiro o 30.º campeonato e este domingo a Taça de Portugal.

Os dragões derrotaram o Tondela, por 3-1, no Jamor, e conquistaram a 18.ª Taça de Portugal.