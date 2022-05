Presidente da Liga felicita FC Porto pela Taça e dobradinha

O Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o ex-árbitro internacional Pedro Proença, felicitou o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal, destacando os 40 anos de liderança do presidente portista, Pinto da Costa.

"O FC Porto venceu a Taça de Portugal, conquistando a ambicionada dobradinha em época de excecional importância, dados os 40 anos de liderança do presidente Pinto da Costa", escreveu Pedro Proença, na sua página numa rede social.

"Parabéns a toda a estrutura, equipa técnica, jogadores e adeptos que tornaram a temporada 2021-22 memorável", lê-se ainda.

O FC Porto bateu o Tondela, por 3-1, na final da Taça de Portugal de futebol, no Estádio Nacional, do vale do Jamor, em Oeiras.