Adeus FC Porto. Mbemba falha seleção para negociar com novo clube

Chancel Mbemba, que termina contrato com o FC Porto no final da época, não foi convocado para a seleção da República Democrática do Congo para poder tratar do futuro.

No site oficial, a Federação de Futebol da RD Congo refere que o defesa-central, de 27 anos, "está dispensado para tratar das negociações para a sua transferência para outro clube".

Mbemba chegou ao FC Porto na época 2018/19, proveniente do Newcastle, por cerca de 4,5 milhões de euros. Na época seguinte, afirmou-se como titular. Esta temporada, fez 46 jogos e marcou dois golos.

Em quatro épocas e meia, Mbemba conquistou dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto. No domingo, pode juntar mais uma Taça de Portugal ao palmarés.