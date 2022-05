Sérgio Conceição deixa alerta: "Taça não está decidida"

Sérgio Conceição deixa um aviso claro para todos os que pensam que a final da Taça de Portugal está decidida antes de ser jogada. O FC Porto é favorito diante do Tondela, mas o treinador alerta que numa final há outros fatores que entram em jogo e é determinante que a sua equipa esteja consciente disso.

"Ouvi muito dizer que está tudo feito e isto não é assim. Temos de ter máximo respeito pelo Tondela. Vamos apanhar a equipa mais motivada que tivemos pela frente. É uma final, tudo pode acontecer, e temos exemplos recentes em que equipa mais em forma tem mais dificuldades", sublinha o técnico portista, em entrevista à SportTV.

O FC Porto ainda está a viver a ressaca dos festejos do título de campeão nacional, mas Sérgio Conceição garante que "foi saboroso, mas já passou". "Tenho um grupo de trabalho que tem consciência das dificuldades que vamos ter com o Tondela. Vamos tentar fazer um jogo competente para conseguirmos ganhar a Taça", acrescenta.

O treinador anuncia uma equipa "confiante", mas desconfiada daquilo que o adversário pode fazer. O Tondela vive o trauma da descida de divisão, mas "têm qualidade individual, têm uma boa equipa".

"É uma equipa que emocionalmente teve algo que aconteceu de negativo e vão estar super motivados para um jogo que pode ser histórico para eles", reconhece.

O troféu é decidido no domingo e, para consolidar a seriedade com que está a encarar a partida, Sérgio Conceição revela que o Porto treinou a marcação de penáltis esta semana, no Olival.

Nomeação de Rui Costa sem grandes comentários

Rui Costa, árbitro em fim de carreira, é nomeado para a final da Taça de Portugal. Questionado sobre a escolha do Conselho de Arbitragem, Sérgio Conceição considera tratar-se de alguém com "experiência suficiente" para apitar um jogo deste nível.

Com uma Taça de Portugal no currículo de treinador, Sérgio Conceição tem a esperança de conquistar a primeira no Jamor, já que a anterior, sem público nas bancadas, foi ganha em Coimbra.

A final da Taça, entre FC Porto e Tondela, é no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, às 17h15. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.