Folha renova com o Porto e vai continuar a treinar a equipa B

O FC Porto anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o FC Porto por mais duas temporadas.

O treinador de 50 anos vai continuar a ser o treinador da equipa B dos dragões, que orienta desde a temporada 2020/21, quando substituiu Rui Barros no cargo.

Na época que acaba de termina, Folha confirmou a manutenção do Porto B na II Liga, tendo terminado o campeonato no 10º lugar, com 42 pontos.

Paulinho Santos (treinador-adjunto), Fábio Moura (treinador-adjunto), Vítor Moreira (treinador-adjunto), Ricardo Pinheiro (treinador de guarda-redes) e Pedro Abreu (preparador-físico) também continuam com Folha no Porto B.



"É sempre especial e é dar continuidade ao trabalho que temos feito. Agradeço a confiança que continuam a depositar em mim. Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente", disse, citado pelos meios oficiais do clube.

O objetivo continua a projetar jogadores para a equipa principal dos dragões.

"Vamos tentar ao máximo projetar jovens para a equipa principal, mas sabemos que não é fácil. Vamos tentar que esses jovens que temos na formação vejam na equipa B uma porta aberta para continuarem a desfrutar da carreira e para continuarem a evoluir dentro do clube", termina.