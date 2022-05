Evanilson à espera da coroa de goleador da Taça de Portugal

Evanilson é o melhor marcador da Taça de Portugal, com sete golos, a par de Tarzan, mas tem a esperança de marcar na final e de se isolar do avançado do Caldas.

Em época de afirmação no plantel do FC Porto, Evanilson agradece a Sérgio Conceição, elegendo-o como elemento decisivo na sua evolução. A parceria com Taremi tem dado frutos, isto apesar de as conversas entre ambos não serem muito elaboradas.

"Eu não falo inglês e ele não fala português. Nós apontamos [sorrisos], mas importante é que nos entendemos em campo", remata o avançado.



A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, é no domingo, às 17h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.