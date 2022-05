FC Porto continua a preparar final da Taça sem Uribe

Matheus Uribe continua ausente da preparação do FC Porto para a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela.

Esta quarta-feira, o médio colombiano e Wilson Manafá, a outra baixa nas contas de Sérgio Conceição para o Jamor, realizaram tratamento e trabalho de ginásio. De resto, o treinador do FC Porto contou com todos.

Os campeões nacionais voltam a treinar na quinta-feira, às 10h30.

FC Porto e Tondela disputam a final da Taça de Portugal no domingo, às 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.