Benfica apresenta queixa contra quatro jogadores do FC Porto

O Benfica vai apresentar uma queixa no Conselho de Disciplina contra quatro jogadores do FC Porto, avançou o jornal "Record" e confirmou a Renascença.

Em causa estão cânticos insultuosos de quatro jogadores do FC Porto nas celebrações do título, no último sábado: Fábio Cardoso, Manafá, Otávio e Diogo Costa.

O Conselho de Disciplina não abriu processo e, por isso, o Benfica decidiu avançar com uma participação. Em causa estão insultos de Fábio Cardoso, Manafá e Otávio numa transmissão em direto nas redes sociais.

No caso do guarda-redes, trata-se de um episódio no trio elétrico que levou a equipa do Estádio do Dragão à Avenida dos Aliados.

A alínea b do artigo 158º do regulamento proibe jogadores de "usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro contra pessoas singulares ou coletivas, ou respetivos órgãos integrados na FPF ou na Liga".

O castigo previsto no regulamento vai de um a quatro jogos de suspensão.