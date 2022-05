Quim Machado: “Final muito difícil para o Tondela, que vai apanhar um FC Porto com muita confiança”

Quim Machado, treinador do Tondela em 2014/15, quando a equipa da Beira Alta subiu à I Liga, acredita que “tudo é possível” na final da Taça de Portugal, marcada para domingo, no Estádio Nacional, mas a força e confiança do FC Porto contrastam com a depressão de um Tondela que acaba de descer à II Liga.

“É uma final muito difícil para o Tondela, porque vai apanhar um Porto campeão, com muita confiança e que só perdeu um jogo para o campeonato”, diz, em Bola Branca.

A final da Taça coloca frente a frente o Porto campeão nacional, à procura da dobradinha, e o Tondela que no passado sábado desceu à II Liga com o empate em casa, frente ao Boavista.

Quim Machado pega no exemplo que viveu, enquanto jogador, do Campomaiorense quando perdeu a final frente ao Beira-Mar, para sublinhar que não há vencedores antecipados e no futebol não há impossíveis.

“Eu tive uma experiência numa final da Taça de Portugal, quando jogava no Campomaiorense, em que jogámos com o Beira-Mar, que já tinha descido de divisão, e acabámos por perder. No futebol tudo é possível, é uma final, mas é muito difícil”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Quim Machado foi o treinador da subida do Tondela em 2015 e fica “triste” ao ver “um clube do interior e simpático” de regresso à II Liga de futebol.