Domingos Paciência: "Só uma proposta ambiciosa levará Sérgio Conceição do FC Porto"

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto, mostra-se convicto na continuidade de Sérgio Conceição no Dragão, a menos que tenha um convite muito tentador ao nível desportivo. Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto por mais duas temporadas, mas continua sem confirmar a sua continuidade para a próxima época. Em entrevista a Bola Branca, Domingos Paciência manifesta a crença de que o treinador tentará conquistar um bicampeonato que já lhe escapou em duas ocasiões. "Acredito que o Sérgio vai continuar, e todos os portistas estão convencidos de que isso vai acontecer. Conhecendo o Sérgio como conheço, sei que ele só sairá do FC Porto se aparecer uma proposta ambiciosa em termos desportivos, com ambições maiores do que o FC Porto. Só isso poderá mudar as ideias de Sérgio Conceição, mas acredito que se mantenha", sublinha o treinador e comentador de futebol.

Porto favorito no Jamor, mas atenção ao Tondela

Depois da festa da conquista do título, o Porto joga no próximo domingo, com o Tondela, a final da Taça de Portugal. Para Domingos Paciência, os azuis e brancos têm tudo para garantir a chamada dobradinha. No entanto, atenção ao adversário, apesar da recente descida à II Liga. "Não há que esconder que o favoritismo é do FC Porto. Pelo que fez esta época, tem tudo para fazer a dobradinha. Agora, numa final tudo pode acontecer e não há jogos fáceis. Pode haver contingências no jogo que poderão levar a alterações no rendimento da equipa e o Porto tem de estar preparado para isso. O Tondela vem de uma situação de frustração e tristeza pela descida à II Liga, mas é um jogo em que os jogadores do Tondela vão fazer tudo para fazer história e conquistar a Taça de Portugal", frisa Domingos, que venceu cinco Taças como jogador.