Conceição: "Público é o condimento que faltou há dois anos"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu que a equipa que venceu este sábado o Estoril foi pensada já com a final da Taça, frente ao Tondela no Jamor, na mente, mas que todos os que tiveram minutos "mereceram". Sobre o título de campeão nacional, técnico dos "dragões" diz que o "público" era o ingrediente que faltou ao título conquistado em 2019/2020.

"Não podemos parar. Olhei para a equipa que dava mais garantias na fase inicial, claramente a pensar na final da Taça, que é o mais importante, mas nunca preparando dois jogos ao mesmo tempo. Também mereciam entrar como campeões este jogadores que foram entrando e a minha vontade era dar minutos a todos. A dedicação é máxima, o espírito é fantástico. Quando o Fernando fez o golo, gostei da maneira como todo o grupo celebrou, a alegria de todos, espelha bem o nosso balneário. Fiquei emocionado", disse Conceição em declarações na flash interview à Sport TV.

O técnico falou da situação de Fernando Andrade, que marcou o segundo golo do FC Porto no seu primeiro toque na bola esta temporada pelos dragões.

"Ele fez um bom início de época connosco, entretanto foi emprestado e teve uma lesão com gravidade. Pediram-me se era possível ele fazer a recuperação no FC Porto e eu disse que sim. Era um de nós e continuou a ser. Acompanhámos estes meses de sofrimento e a dedicação dele, sempre com um espírito fabuloso. Não só no trabalho, mas no balneário. E eu não dou nada a ninguém por acaso. Tiveram o que mereceram e são campeões também", disse.

Para Conceição, o título conquistado este ano é ainda mais especial devido a um ingrediente que o campeonato de há dois anos não teve: "Público é o condimento que faltou há dois anos."