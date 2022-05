Se Sérgio Conceição deu sinais de despedida, foi da "cerveja a mais"

Não é assunto para Pinto da Costa, mas a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto é "o elefante na sala" e a de conferências, no Olival, não é exceção.

O treinador, que tem contrato por mais duas épocas, não garante que fica, não diz que sai e esclarece que qualquer sinal, expressão, comportamento que tenha levado a pensar que há uma despedida à vista foi mera coincidência, ou momento proporcionado por um eventual excesso nos festejos.

"Fico emocionado pela capacidade de uma equipa de futebol fazer tanta gente feliz. Sinto uma emoção enorme em todos os títulos. Somos gente brava, mas que tem coração. [Se ficou a ideia de que se estava a despedir na festa do título do Dragão] Foi Super Bock a mais", explica o treinador, desmontando a ideia de que ficou sem palavras para responder ao apelo dos adeptos para continuar no clube.



"O meu futuro é o jogo de amanhã e a final da Taça", acrescenta, mantendo o discurso contido sobre o seu futuro. Sérgio Conceição, de 47 anos, cumpre a quinta época no FC Porto e acaba de garantir o terceiro título de campeão nacional.