Quatro jogadores do FC Porto tiram medidas para as faixas de campeão

Os quatro jogadores do plantel principal do FC Porto que não têm minutos na I Liga deverão ser utilizados frente ao Estoril, no sábado, no último jogo do campeonato.

Sérgio Conceição não confirma, mas deixa entender que esses quatro elementos também serão campeões em campo.

"O Meixedo, o Cláudio Ramos, o Rúben Semedo e o Fernando Andrade ainda não têm minutos no campeonato. Não fica muito difícil de perceber o que vai acontecer", diz o treinador.

Manafá e Uribe, lesionados, não estarão disponíveis para Sérgio Conceição. O FC Porto-Estoril, a contar para a ronda final do campeonato, é no sábado às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.