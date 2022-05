FC Porto campeão com jogadores da formação motiva Diogo Fernandes

Olhar para o FC Porto desta época, campeão nacional com cinco jogadores da formação envolvidos de forma assídua, reforça a crença de Diogo Fernandes de que é possível afirmar-se no Dragão.

Diogo Costa e mais uma referência



"Estou a tentar seguir o mesmo percurso que ele. Há alguma coincidência, como a seleção sub-17, também jogar no FC Porto… E como ele teve sucesso, espero também conseguir", sublinha o jovem.

A nível nacional o exemplo é Diogo Costa, um guarda-redes com quem Diogo Fernandes se "identifica muito", pelo trajeto e características. Internacionalmente, fixa-se num antigo guarda-redes do Benfica, que atualmente brilha ao serviço dos ingleses do Manchester City:

"Gosto muito do Ederson, porque é um guarda-redes muito completo, que joga muito bem com os pés e entre os postes também é muito forte."

Diogo Fernandes prepara-se para defender as redes da seleção nacional no Europeu sub-17, que se realiza entre 16 de maio e 1 de junho, em Israel. Portugal está no Grupo D, com Escócia, Suécia e Dinamarca.