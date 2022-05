Pepe admite continuar no FC Porto para lá dos 40 anos, ainda que saiba que, com o passar das épocas, será cada vez mais complicado continuar a jogar ao mais alto nível. A exigência de Sérgio Conceição ajuda.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta terça-feira, o central internacional português, de 39 anos, é questionado sobre a hipótese de continuar no Dragão para lá de junho de 2023, data do final do contrato.

"Tenho mais um ano de contrato com o FC Porto. Já disse é uma casa com a qual me identifico muito, com o espírito do clube, com a paixão que há. Vamos ver o que vai acontecer. Sei perfeitamente que, com esta idade, estou mais propício a lesões, mas quando renovei, disse que se não ocorresse nenhum imprevisto... Aqui trabalha-se a sério, (...) por isso, para mim estão reunidas todas as condições para que possa continuar a jogar. Estou aqui para ajudar e, enquanto puder ajudar o clube, vou continuar, para podermos ser campeões", frisa o capitão portista.

Apesar da idade, Pepe sente-se "um jovem". Não obstante, salienta que "muita gente não sabe o esforço que é ter 39 anos e treinar com Sérgio Conceição, que é extremamente exigente" com os jogadores.

"Se um jovem tem de correr cinco quilómetros, eu tenho de correr seis. Essa exigência fez com que me pudesse superar a cada dia e que me sagrasse campeão aos 39 anos", conta o defesa-central.