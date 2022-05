Diogo Boa Alma: "Zaidu respondeu bem a Wendell e à desconfiança dos adeptos"

As lágrimas de Zaidu Sanusi, em pleno relvado da Luz, depois de ter marcado ao Benfica o golo com que o FC Porto carimbou a conquista do título, não passaram despercebidas a Diogo Boa Alma.

Foi o antigo diretor desportivo do Santa Clara que acompanhou, no verão de 2019, a chegada aos Açores de um jovem jogador nigeriano, contratado ao Mirandela, que, na altura, não era mais do que um desconhecido da generalidade dos adeptos do futebol em Portugal.

Zaidu só esteve uma época no Santa Clara, acabando por rumar ao FC Porto, onde se prepara para concluir a segunda temporada de dragão ao peito, com golos (três) e com títulos. No sábado, irá erguer, pela primeira vez, o troféu de campeão nacional. A 22 de maio, tem possibilidade de voltar a festejar na final da Taça de Portugal, diante do Tondela. Tudo isto, numa época com um arranque hesitante para o defesa nigeriano.