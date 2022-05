Sérgio Conceição quer a Liga dos Campeões. "Se pelo Porto ou por outro clube, o futuro dirá"

O futuro de Sérgio Conceição, ainda que não seja tema para Pinto da Costa, porque o treinador tem contrato, é um dos assuntos na ordem do dia. E é o próprio treinador a deixar a dúvida no ar, quando diz que "no futebol nunca sabemos o dia de amanhã".

Em entrevista ao "Expresso", no podcast Expresso da Manhã, Sérgio Conceição assume o desejo de vencer a Liga dos Campeões, competição em que "não sendo favorito", o FC Porto é "sempre candidato".

Vencê-la pelo FC Porto é um objetivo que vai perseguir, enquanto estiver no Dragão, mas se a vai vencer "pelo Futebol Clube do Porto ou outro clube, o futuro dirá".

"Neste momento, sou treinador do FC Porto, farei tudo para conseguir o máximo enquanto aqui estiver para sermos competitivos em todas as competições. A Liga dos Campeões é uma competição a que o FC Porto está habituado e é o lugar onde tem de estar", acrescenta, não dissipando as interrogações sobre se espera continuar no clube na próxima temporada.