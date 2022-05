Sérgio Conceição: "Fomos a melhor equipa do campeonato"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o título de campeão nacional é justo, depois de confirmado o campeonato com uma vitória no Estádio da Luz, por 1-0.

"Acho que fomos a melhor equipa do campeonato, tivemos um comportamento fantástico, é um balneário fabuloso. Adeptos foram incansáveis. Agora é festejar um pouco e pensar na final da Taça de Portugal", disse, à BTV.

Mais tarde, em conferência de imprensa, destaca as "muitas coisas positivas" da época: "Dou os parabéns aos nosso rivais, o Sporting foi duro de bater, Benfica é sempre muito difícil, muito competitivo. Tivemos só uma derrota, já batemos o recorde de pontos da liga, há muitas coisas positivas para se falar".

Apesar da conquista do título, Sérgio Conceição não se mostrou muito sorridente, mas garante que se ganhar a Taça estará ainda mais feliz.

"Sou mais efusivo no banco a viver o jogo do que a festejar. Sinto uma alegria enorme, sinto alegria pelos jogadores, pelos adeptos. Época só acaba dia 22 no Jamor. No dia 22, se calhar estarei com um sorriso maior. Estamos muito felizes de ter conquistado o campeonato", explica.

Sobre a partida, Conceição acredita que foi um clássico "típico" de fim de época, com poucas ocasiões.

"Jogo típico de final de época. Sabíamos que ia ser competitivo, sem grandes ocasiões. Tivemos uma oportunidade no início da segunda parte. Muitos duelos, pouco discernimento", atira.

Sobre o golo invalidado ao Benfica por dois centímetros, Conceição recordou um lance no último jogo com o Vizela: "Tivemos um golo validado do Vizela por 0 centímetros. 2 centímetros é fora de jogo. Acho que merecemos o nosso golo".