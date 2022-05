Pinto da Costa e o título. "É igual aos outros"

Em exclusivo à Renascença numa primeira reação ao título de campeão nacional, conquistado no Estádio da Luz, Pinto da Costa encara com normalidade a conquista do campeonato.

"É igual aos outros", disse o presidente do FC Porto, em breves palavras na garagem do Estádio da Luz.



O FC Porto conquistou o 30.º título de campeão nacional, com uma vitória, por 1-0, frente às águias. Fica a sete do Benfica, recordista, e aumenta para 11 a vantagem sobre o Sporting.

O primeiro dos 30 títulos do Porto foi conquistado na primeira edição da I Liga portuguesa, na época 1934/35. Seguiu-se um bicampeonato em 1938/39 e 1939/40 e, depois, um jejum de 16 anos: os dragões só voltaram a festejar em 1955/56. Título a que acrescentariam o de 1958/59.