Uribe não viaja e desfalca FC Porto frente ao Benfica

Matheus Uribe é baixa de peso no FC Porto para a potencialmente decisiva visita ao Benfica, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

O médio internacional colombiano, que esteve parado durante cerca de um mês, devido a lesão, não foi avistado na chegada da equipa ao hotel onde vai ficar alojada em Lisboa. Regressou frente ao Vizela, tendo feito 45 minutos, como suplente. No entanto, não irá defrontar o Benfica.

O lugar de Uribe será ocupado por Marko Grujic. Foi o médio sérvio que mereceu a confiança de Sérgio Conceição durante a ausência de Uribe.

Manafá, lesionado de longa duração, também não viajou para Lisboa, para defrontar o Benfica, ao contrário de Bruno Costa, já recuperado.

O FC Porto será campeão se empatar ou vencer frente ao Benfica, no Estádio da Luz, no sábado, a partir das 18h00. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.