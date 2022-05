Título no horizonte do Porto, mas "ainda não está" garantido

Cauteloso, Sérgio Conceição não antecipa qualquer festejo no Estádio da Luz, no sábado, mesmo com o título a um ponto de distância. O treinador do FC Porto exige concentração máxima no clássico e não quer que a conquista iminente do campeonato distraia os seus jogadores.

O FC Porto está perto de garantir o 30.º título de campeão nacional, mas o troféu ainda não está no museu.

"[O objetivo] Ainda não está [alcançado], vamos pensar no jogo (...) É um jogo que vale três pontos, três pontos importantes naquele que é um passo decisivo na conquista do objetivo", resume o treinador.

E o jogo é com o Benfica, uma equipa que "não joga por nada para a classificação final", mas que vai estar empenhada "em deixar uma boa imagem aos seus adeptos". "Há sempre um lado emocional nos clássicos do futebol português (...) São sempre jogos equilibrados", observa.

Benfica reconhecido por Sérgio Conceição

Na avaliação ao adversário, e apesar de uma temporada sem títulos e com insatisfação dos adeptos, Sérgio Conceição destaca "a campanha muito acima da média na Liga dos Campeões". Além disso, acrescenta, o Benfica "vem de resultados positivos e tem individualidades que podem fazer a diferença a qualquer momento".

Frente ao Sporting, os encarnados, que venceram a partida em Alvalade por 2-0, assumiram uma estratégia mais defensiva do que o habitual, com um bloco recuado e muito povoado.



Questionado sobre que Benfica espera encontrar no sábado, Sérgio Conceição responde que não dá para advinhar a postura do adversários, mas admite que será um jogo em que as duas equipas terão momentos de domínio.

"Não podemos adivinhar qual vai ser a postura do Benfica, se vai jogar num bloco mais baixo, se vai querer controlar o jogo. Também dependerá daquilo que nós fizermos. Haverá momentos em que o Benfica vai estar por cima, outros em que nós estaremos por cima".



O técnico dos dragões acrescenta que a sua equipa trabalhou formas, durante a semana, para combater alguns pontos fortes do Benfica, nomeadamente, os movimentos de Darwin Nuñez.

O Benfica-FC Porto, a contar para a penúltima jornada do campeonato, está marcado para sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.