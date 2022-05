Sérgio Conceição: "Benfica esteve acima da média na Liga dos Campeões"

Sérgio Conceição atribui mérito ao Benfica pela campanha realizada na Liga dos Campeões esta temporada. Na antevisão do jogo com os encarnados, o treinador do FC Porto elogiou a equipa de Nélson Veríssimo e destacou a caminada europeia, em que a equipa chegou aos quartos de final da Champions.

"Não podemos esquecer que o Benfica fez três golos contra uma equipa fortíssima [Liverpool]. Fez uma campanha na Liga dos Campeões muito acima da média. Vem de resultados positivos e tem individualidades que podem fazer a diferença a qualquer momento", avalia para definir o alto grau de dificuldade do clássico de sábado, em que a sua equipa, caso pontue, se sagra campeã nacional.



Sérgio prefere não valorizar a possibilidade de o Porto festejar o título no estádio de um rival direto. Destaca, por outro lado, o Olival como "o espaço mais importante" na conquista de troféus.

"Mais importante é frisar o Olival e as pessoas que aqui trabalham comigo para conseguirmos conqusitar esse objetivo", sublinha.



O FC Porto pode conquistar o 30.º título da sua história já este sábado, se pontuar na Luz. Caso perca com o Benfica e o Sporting vença o Portimonense a decisão do título ficará adiada para a última jornada, em que os dragões recebem o Estoril e o Sporting recebe o Santa Clara.

O Benfica-FC Porto, da penúltima ronda, é no sábado às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.