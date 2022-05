Sérgio Conceição antecipa viagem do FC Porto para Lisboa

O autocarro do FC Porto tinha saída prevista do Estádio do Dragão para Lisboa, às 16h45, mas Sérgio Conceição antecipou a partida em 30 minutos, fintando vários adeptos que se deslocaram até à porta da garagem do estádio para manifestarem apoio aos jogadores, antes do clássico com o Benfica que pode dar título ao Porto.

O treinador pretende colocar um travão na euforia, mas mesmo assim foram centenas os adeptos que se despediram da comitiva azul e branca, "engolindo" o autocarro à saída do Dragão.