FC Porto prepara clássico sem Manafá e com Bruno Costa condicionado

Não há novidades no FC Porto face ao dia anterior, no que diz respeito a lesionados, na preparação para a visita ao Benfica, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

Esta quinta-feira, Wilson Manafá continua de fora, a fazer tratamento, e Bruno Costa mantém-se em regime de treino condicionado integrado. De resto, Sérgio Conceição pôde contar com todos os jogadores.



Na sexta-feira, o FC Porto volta a treinar às 10h30, no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão do clássico, que decidirá o campeonato caso os dragões empatem ou vençam.

O Benfica-FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.