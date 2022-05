Delegação do FC Porto em Lisboa convida benfiquistas para assistirem ao clássico

A delegação dos Dragões de Lisboa já vive, por estes dias, "uma febre azul e branca", sem bilhetes para o clássico, embora continuem a ser muito procurados, mas com programa definido e com convites especiais. Em entrevista a Bola Branca, o vice-presidente Rui Brandão abre as portas aos benfiquistas.

A abertura de portas às 14h00. Rui Brandão diz que os espectadores para o jogo "até podem ser benfiquistas", assegurando um bom ambiente, com "gente pacífica".



A ansiedade pela conquista de novo título de campeão nacional cresce. Longe de "ser uma novidade e extraordinário", é sempre "simpático ser campeão" na Luz. Rui Brandão fala em serenidade nas hostes portistas, em relação ao desfecho da Liga, porque mesmo que o FC Porto perca há ainda uma última jornada para conseguir o objetivo.

"É um jogo difícil de parte a parte. Tenho dificuldade em perceber o que é mais empolgante, se é defender a honra de um clube, se é defender o título", acrescenta.