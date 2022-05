Bruno Costa mais perto do regresso à competição no FC Porto

Bruno Costa voltou a estar à disposição de Sérgio Conceição, depois de um mês e meio afastado, devido a problemas físicos. O FC Porto informa que o médio realizou treino integrado condicionado esta quarta-feira, uma evolução na sua situação clínica.

O jogador, que sofreu uma lesão muscular no jogo com o Lyon, em França, vinha fazendo treino condicionado nas últimas semanas, mas agora já trabalha com os companheiros e poderá ser mais uma opção para o jogo com o Benfica, no sábado.

Wilson Manafá, em tratamento, é um caso mais demorado. O lateral continua a fazer tratamento à lesão e só deverá voltar a competir na próxima temporada.

Os azuis e brancos voltam amanhã ao Olival, com treino às 10h30, a pensar na deslocação à Luz. O clássico da penúltima jornada da I Liga pode dar título aos dragões. O jogo é no sábado, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.