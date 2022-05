FC Porto começa a pensar no clássico praticamente na máxima força

A equipa do FC Porto iniciou a preparação do clássico com o Benfica, esta terça-feira, sem más notícias para Sérgio Conceição. O treinador tem o plantel praticamente na máxima força para o jogo que pode ser de festejo da conquista do título.

Os ausentes são Manafá (tratamento) e Bruno Costa (treino condicionado), que continuam a recuperar de problemas físicos.

O plantel gozou dois dias de folga e já está com foco no jogo da Luz. Se pontuar, o FC Porto garante, desde logo, a conquista do 30.º título de campeão nacional. Os dragões até podem perder e celebrar, caso o Sporting não vença o Portimonense, também no sábado.

O clássico da penúltima jornada é às 18h00 e terá acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt. O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival, em Gaia.